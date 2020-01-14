Суд обязал Telegram отчитаться о том, как были потрачены полученные от инвесторов средства на запуск криптовалюты

Окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram предоставить банковские документы о расходовании 1,7 миллиарда долларов, полученных от инвесторов на создание блокчейн-платформы TON.

Соответствующую информацию Telegram, следует из решения судьи, должен предоставить до 26 февраля. Telegram разрешено отредактировать документы, убрав оттуда конфиденциальную информацию.

На том, что Telegram должен отчитаться о расходовании полученных от инвесторов средств, настаивала американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

На запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram компания Павла Дурова собрала 1,7 миллиарда долларов инвестиций в ходе двух раундов закрытого ICO. Платформа должна была запуститься до конца октября 2019 года.

Однако в середине октября SEC наложила временный судебный запрет на выпуск и распространение Gram, заявив, что ICO было проведено с нарушениями. Инвесторы, как сообщал Forbes, решили не требовать возврата средств несмотря на перенос запуска криптовалюты.

В январе Telegram заявил, что после запуска не будет контролировать блокчейн-платформу TON, а «займет ту же позицию, что и любая другая сторона».