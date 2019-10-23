Forbes: инвесторы не будут требовать от Павла Дурова возврата средств из-за переноса запуска криптовалюты Gram

Российские инвесторы, вложившиеся в блокчейн-платформу TON, не будут требовать возврата средств от ее создателя Павла Дурова из-за переноса сроков запуска проекта, пишет Forbes.

Ранее Telegram, работающий над платформой TON с собственной криптовалютой Gram, направил письмо инвесторам — в нем предлагалось либо согласиться на перенос запуска платформы до 30 апреля 2020 года, либо получить обратно 77% вложенных денег. Определиться с выбором необходимо до 23 октября.

Forbes опросил девять российских инвесторов проекта TON — семеро из них сказали, что не будут настаивать на возвращении денег.

«Большая часть инвесторов в TON — идейные. Я не думаю, что вообще кто-то попросит возврат», — сказал один из них. Другой заметил, что не верит в проект, но все равно не будет требовать возврата.

На запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram компания Павла Дурова собрала 1,7 миллиарда долларов инвестиций в ходе двух раундов закрытого ICO. Платформа должна была запуститься до 31 октября 2019 года.

12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила временный судебный запрет на выпуск и распространение Gram. Регулятор утверждает, что мессенджер провел ICO с нарушением закона о ценных бумагах США. 24 октября суд рассмотрит соответствующий иск к Telegram. Из-за претензий комиссии запуск Gram будет отложен на полгода или год.