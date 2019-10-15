Запуск криптовалюты Павла Дурова могут отложить на полгода или год

Руководство мессенджера Telegram Павла Дурова может отложить запуск блокчейн-платформы c криптовалютой Gram на полгода или год из-за судебного запрета в США. Об этом сообщили Forbes и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным Forbes, команда Павла Дурова рассчитывает за это время урегулировать все спорные вопросы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая подала иск о приостановке блокчейн-платформы Telegram.

Окончательное решение примут после того, как суд 24 октября рассмотрит заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Официально представители Telegram это не комментировали.

Блокчейн-платформа TON должна запуститься до 31 октября 2019 года. В противном случае руководству Telegram придется вернуть инвесторам вложенные 1,7 миллиарда долларов. При этом, как допускает издание The Bell, руководство Telegram, скорее всего, может избежать возвращения инвестиций.