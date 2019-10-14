The Bell: Павлу Дурову не придется возвращать инвесторам 1,7 миллиарда долларов, если запуск его криптовалюты будет отложен
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, скорее всего, не придется возвращать 1,7 миллиарда долларов инвестиций, если запуск его криптовалюты Gram будет отложен из-за судебного запрета в США.
Такой вывод сделал The Bell, ознакомившись с соглашением о покупке Gram, которое подписывали участники второго этапа ICO Telegram; подлинность соглашения подтвердили двое инвесторов.
Согласно документу, действия властей относятся к форс-мажору — наравне с наводнениями, пожарами, военными действиями и так далее. В соглашении сказано, что наступление форс-мажора «освобождает эмитента Gram от обязательств способствовать превращению Gram в главную валюту Telegram».
Как отмечает The Bell, в соглашении не говорится напрямую, что в случае форс-мажора Telegram не обязан возвращать деньги инвесторам.
Наступление форс-мажора, сказано в документе, освобождает эмитента Gram от обязательств способствовать превращению Gram в главную валюту Telegram через внедрение кошельков TON в мессенджер. Значит ли это, что и деньги инвесторам возвращать не придется — до конца неясно. Но в соглашении прямо говорится, что ни одна госструктура не выносила рекомендаций на счет инвестиций в Gram, а значит криптовалюта будет выпущена и доставлена покупателям на их страх и риск.
Блокчейн-платформа TON с криптовалютой Gram должна заработать до 31 октября 2019 года. В противном случае руководству Telegram придется вернуть инвесторам вложенные деньги.
12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила временный судебный запрет на выпуск и распространение Gram. Руководство Telegram допустило, что из-за этого может отложить дату запуска криптовалюты.