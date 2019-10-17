Telegram предложил инвесторам согласиться на перенос запуска блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram до 30 апреля 2020 года — или получить обратно 77% вложенных денег. Об этом пишут The Bell и Coindesk со ссылкой на письмо, которое получили участники второго раунда Telegram.

По словам источников The Bell, аналогичное письмо было направлено и участникам первого раунда ICO.

«Мы собирались запустить сеть TON в октябре. Но недавний иск [Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)] сделал этот срок недостижимым», — сказано в письме. Telegram объясняет, что не согласен с позицией SEC и что отсрочка нужна, чтобы уладить разногласия с регулятором.

По условиям ICO, для продления дедлайна нужно согласие большинства инвесторов. Им предложили сделать выбор до 23 октября.

В ходе двух раундов закрытого ICO Telegram собрал 1,7 миллиарда долларов инвестиций на создание блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Платформа должна была запуститься до 31 октября 2019 года.

12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила временный судебный запрет на выпуск и распространение Gram. 24 октября суд должен рассмотреть иск SEC к Telegram. Регулятор утверждает, что мессенджер провел ICO с нарушением закона о ценных бумагах США.

Ранее сообщалось, что из-за претензий SEC запуск Gram будет отложен на полгода или год. Telegram уведомил суд о готовности приостановить операции c криптовалютой на пять месяцев.