Telegram предложил инвесторам перенести запуск криптовалюты Gram на полгода — или вернуть 77% вложений
Telegram предложил инвесторам согласиться на перенос запуска блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram до 30 апреля 2020 года — или получить обратно 77% вложенных денег. Об этом пишут The Bell и Coindesk со ссылкой на письмо, которое получили участники второго раунда ICO Telegram.
По словам источников The Bell, аналогичное письмо было направлено и участникам первого раунда ICO.
«Мы собирались запустить сеть TON в октябре. Но недавний иск [Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)] сделал этот срок недостижимым», — сказано в письме. Telegram объясняет, что не согласен с позицией SEC и что отсрочка нужна, чтобы уладить разногласия с регулятором.
По условиям ICO, для продления дедлайна нужно согласие большинства инвесторов. Им предложили сделать выбор до 23 октября.
Если большинство инвесторов откажется соглашаться на продление дедлайна, их договор о покупке Gram прекратит действие 31 октября, и Telegram «ожидает, что они получат компенсацию» в размере примерно 77% от вложенной суммы, говорится в письме. Если дедлайн будет перенесен, Telegram придется понести дополнительные расходы в размере 80 миллионов долларов, которые также могут повлиять на размер компенсации.
В ходе двух раундов закрытого ICO Telegram собрал 1,7 миллиарда долларов инвестиций на создание блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Платформа должна была запуститься до 31 октября 2019 года.
12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила временный судебный запрет на выпуск и распространение Gram. 24 октября суд должен рассмотреть иск SEC к Telegram. Регулятор утверждает, что мессенджер провел ICO с нарушением закона о ценных бумагах США.
Ранее сообщалось, что из-за претензий SEC запуск Gram будет отложен на полгода или год. Telegram уведомил суд о готовности приостановить операции c криптовалютой на пять месяцев.