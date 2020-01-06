Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON после запуска. Об этом сообщила сама компания.

Как отмечается в сообщении Telegram, платформа TON будет децентрализованной благодаря открытому и общедоступному коду, Telegram после запуска «займет ту же позицию, что и любая другая сторона». Компания также не будет брать на себя обязательства поддерживать платформу или создавать какие-либо приложения.

В Telegram также сообщили, что при запуске приложение TON Wallet не будет интегрировано с мессенджером, но возможно это произойдет позднее.

Блокчейн-платформа TON с криптовалютой Gram должна была запуститься до конца октября 2019 года, на запуск были собраны 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Запуск был отложен из-за расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США, утверждающей, что средства были привлечены с нарушением закона.

7 или 8 января в рамках расследования будет допрошен создатель Telegram Павел Дуров.