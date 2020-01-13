Парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы. Его обязанности будет исполнять премьер-министр Валерий Бганба

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, который накануне сложил полномочия под давлением оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

До внеочередных президентских выборов, которые пройдут в марте 2020 года, исполнять обязанности президента будет премьер-министр Валерий Бганба.

Хаджимба не будет участвовать в новых президентских выборах, сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц (он подал в отставку вслед за Хаджимбой).

9 января участники акции протеста в Сухуме взяли штурмом здание администрации президента Абхазии и потребовали отставки Рауля Хаджимбы. На фоне протестов с аналогичной просьбой к президенту обратился парламент.

Абхазский лидер отказался сложить полномочия. 11 января Верховный суд республики отменил результаты президентских выборов, на которых победил Хаджимба. ЦИК назначил новые выборы на 22 марта.

12 января в Абхазию для урегулирования кризиса прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков. В тот же день протестующие собрались возле резиденции Хаджимбы, требуя его отставки. Вскоре президент сложил полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране».