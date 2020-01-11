Суд отменил результаты выборов президента Абхазии после штурма администрации главы республики

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК республики о том, что на выборах президента в сентябре 2019 года победил Рауль Хаджимба.

Как сообщает «Интерфакс», по решению суда в республике назначат новые выборы президента.

Суд принял такое решение, рассмотрев иск оппозиционера Алхаса Квицинии, который проиграл Хаджимбе во втором туре выборов.

В пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы заявили, что суд принял решение в нарушение закона, поэтому оно будет оспорено.

9 января участники акции протеста взяли штурмом здание администрации президента Абхазии и потребовали отставки главы республики. Власти Абхазии расценили это как попытку госпереворота.

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