В Абхазии сотни протестующих взяли штурмом администрацию президента. Главное

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Днем 9 января участники акции протеста прорвались в здание администрации президента Абхазии в Сухуме. По разным оценкам, возле здания собрались от 500 до 800 человек, некоторые из них потребовали, чтобы президент частично признанной республики Рауль Хаджимба ушел в отставку. Их требование поддержала оппозиционная партия «Айтаира», которая призвала Хаджимбу сложить президентские полномочия, чтобы избежать «худшего сценария».

Штурм администрации президента Абхазии Sputnik на русском

Около 13 часов по московскому времени протестующие начали штурм здания. Они выбили двери и стекла в администрации. Охрана попыталась перекрыть проход в здание. По оценке ТАСС, внутрь попали несколько десятков человек, но охранники блокировали их продвижение. Кабинет президента Абхазии взяли под охрану. Организатор митинга Ахра Авидзба сказал, что протестующие не допустят беспорядков в здании и «скинутся» на замену выбитых стекол.

В Сухуме оппозиция захватила здание администрации Хаджимба David Zhvania

По одной версии, протесты связаны с выборами президента Абхазии, по другой — с тройным убийством в Сухуме. Первоначально митинг оппозиции проходил возле Верховного суда, который должен был рассмотреть иск одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинии на итоги выборов, прошедших в сентябре (Квициния уступил Раулю Хаджимбе 1,22% голосов). Во время заседания суда протестующие переместились к администрации президента, а суд перенес рассмотрение иска на неопределенный срок. После этого Квициния потребовал, чтобы депутаты парламента Абхазии убедили президента уйти в отставку.

Один из участников митинга у администрации президента сказал РИА Новости, что акция связана с перестрелкой в центре Сухума 22 ноября 2019 года. Тогда люди в масках открыли стрельбу по летней веранде ресторана «Сан-Ремо». Погибли двое криминальных авторитетов и официантка, еще три человека получили ранения. 6 января суд арестовал троих подозреваемых. Организатор митинга у администрации Ахра Авидзба сказал ТАСС, что один из подозреваемых якобы является сотрудником охраны президента Абхазии.

Несколько демонстрантов пострадали, их увезли на скорой помощи, сообщает РИА Новости. Алхас Квициния подтвердил это «Кавказскому узлу»: «Есть раненые во время стычек с сотрудниками милиции». Кроме того, как пишет РИА Новости, между участниками митинга также произошла драка. Первоначально в Минздраве Абхазии говорили, что пострадавших нет, но затем сообщили, что раненым оказана медицинская помощь.

После начала протестов Рауль Хаджимба уехал из администрации президента, сообщил «Интерфаксу» один из организаторов митинга Ахра Авидзба. Сам Хаджимба заявил агентству, что находится в Сухуме на рабочем месте и «не собирается никуда скрываться». В пресс-службе президента при этом сказали, что Хаджимба находится на государственной даче.

Администрация президента расценила протесты как попытку госпереворота. Рауль Хаджимба перевел силовые структуры на усиленный режим несения службы. «В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», — сказал Хаджимба после заседания Совета безопасности республики, проведенного на фоне протестов.

Российские дипломаты призвали россиян избегать мест протестов в Абхазии. «Следим за развитием ситуации в Сухуме в связи со штурмом здания администрации президента сторонниками оппозиции. Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной», — говорится в заявлении посольства РФ в Абхазии, размещенном в соцсетях.

Александр Бакланов