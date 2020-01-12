Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить полномочия. Эту информацию он подтвердил «Интерфаксу».

«Да, я ушел», — сказал Хаджимба. На вопрос об участии во внеочередных выборах президента Абхазии он сказал: «Жизнь покажет».

В своем заявлении об отставке Хаджимба заявил, что решил покинуть президентский пост ради сохранения стабильности в республике, пишет ТАСС.

Парламент Абхазии рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке 13 января. Спикер парламента Валерий Кварчия заявил «Интерфаксу», что исполнять обязанности президента, вероятно, будет премьер-министр Валерий Бганба.

9 января протестующие взяли штурмом здание администрации президента Абхазии и потребовали отставки главы республики. Хаджимба отказался уйти.

11 января Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов президента. 12 января ЦИК назначил новые выборы на 22 марта.

Вечером того же дня в Абхазию для урегулирования кризиса прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков. Одновременно сторонники оппозиции пришли на государственную дачу, где находился Хаджимба, чтобы требовать отставки главы республики.

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