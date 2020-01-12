ЦИК Абхазии назначил повторные президентские выборы. Результаты предыдущих отменили после штурма администрации президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента после того, как результаты предыдущих были отменены Верховным судом.

Новые выборы пройдут 22 марта 2020 года, заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Он добавил, что ЦИК не согласен с решением Верховного суда Абхазии, но признает его и исполняет. При этом комиссия не исключает обжалования вердикта, добавил Гогия.

Обновлено. Администрация президента Абхазии заявила, что решение о назначении повторных выборов будет обжаловано.

Предыдущие президентские выборы в Абхазии прошли в сентябре 2019 года. Во втором туре победил Рауль Хаджимба, набрав 47,4% голосов. Его соперник Алхас Квициния получил 46,2% голосов.

9 января протестующие взяли штурмом здание администрации президента Абхазии и потребовали отставки главы республики. Хаджимба отказался; администрация президента назвала происходящее попыткой госпереворота.

В тот же день парламент Абхазии проголосовал за отставку президента для стабилизации обстановки в республике. 11 января Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов президента по иску Алхаса Квицинии.