Елизавета II устроит семейный совет из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий

Члены британской королевской семьи соберутся на совещание по поводу будущего принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и привилегий. Об этом сообщили источники Sky News, CNN и Reuters.

Совещание пройдет в королевской резиденции Сандрингем 13 января. В нем примут участие Елизавета II, ее сын принц Чарльз, а также внуки принц Уильям и принц Гарри. Меган Маркл присоединится к совещанию по телефону, пишут CNN и Reuters.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов британской королевской семьи. Они рассказали, что намерены жить попеременно в Великобритании и Северной Америке и самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Букингемский дворец заявил, что переговоры с Гарри и Меган об их новой роли внутри королевской семьи находятся на начальной стадии. По неофициальной информации, супруги не обсуждали свое решение с другими членами королевской семьи.

Спустя два дня Меган Маркл уехала из Великобритании в Канаду. Сообщается, что она заключила контракт на озвучку мультфильмов Disney.