Меган Маркл уехала из Великобритании в Канаду

Жена принца Гарри Меган Маркл вернулась из Великобритании в Канаду. Это случилось через два дня после того, как пара объявила об отказе от королевских привилегий.

В Канаде принц Гарри и Меган Маркл провели последние шесть недель 2019 года перед тем как приехать в Великобританию и сделать заявление. Там же, в Канаде, сейчас находится их ребенок.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что слагают с себя статус высокопоставленных членов королевской семьи и отказываются от соответствующих привилегий. Они объявили, что будут жить попеременно в Великобритании и Северной Америке и зарабатывать на жизнь самостоятельно.

СМИ писали, что пара не проинформировала о своем решении королевскую семью, что вызвало недовольство Елизаветы II.