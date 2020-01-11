The Times: Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney

Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей. Об этом сообщает британская газета The Times, не указывая источник.

Средства, заработанные Маркл от сотрудничества с Disney, направят благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается защитой животных от браконьеров.

Как пишет Daily Mail, Меган Маркл сделала первую запись перед Рождеством, за шесть недель до официального визита в Канаду. Times указывает, что из-за этой сделки и других соглашений с компаниями королевская семья критиковала принца Гарри и Меган Маркл.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий. Они заявили, что собираются жить и в Великобритании, и в Северной Америке, а также намерены самостоятельно зарабатывать на жизнь. Спустя два дня Маркл уехала из Великобритании в Канаду.