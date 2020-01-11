Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет. Его приняли за вражескую цель

Иран заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Это произошло из-за «человеческой ошибки», говорится в заявлении иранских властей, которое цитирует Associated Press.

В заявлении военных Ирана сказано, что самолет приняли за «вражескую цель» после того, как он повернул в сторону «чувствительного военного центра» Революционной гвардии. В тот момент, отмечается в заявлении, боевая готовность военных была повышена на фоне напряженности в отношениях с США.

Иран извинился за авиакатастрофу и пообещал обновить свои системы, чтобы избежать таких «ошибок» в будущем.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Самолет потерпел крушение в ночь ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке. 9 января появилось видео, на котором, как утверждалось, запечатлен момент попадания ракеты в «боинг». Первоначально власти Ирана отрицали, что сбили самолет. В Тегеране называли причиной крушения возгорание одного из двигателей.