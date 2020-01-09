«Кто-то мог совершить ошибку». Трамп заявил, что не верит в версию о технических неполадках на борту упавшего «боинга»

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что украинский Boeing 737, , разбился из-за технических неполадок. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, пишет CNN.

«Ну, у меня есть подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог совершить ошибку с той стороны… Не с нашей. Мы тут ни при чем», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что самолет летел при «довольно неблагоприятных обстоятельствах». «Некоторые говорят, что это была механическая [поломка]. Лично я не верю, это даже не вопрос», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что не знает о том, был ли украинский самолет сбит случайно или намеренно. По его словам, причина крушения станет известна после того, как расшифруют «черные ящики» лайнера.

«Произошло нечто ужасное, очень опустошительное», — закончил свое выступление Трамп.

Незадолго до выступления Дональда Трампа многочисленные американские СМИ сообщили со ссылкой на неназванных официальных лиц США, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор».