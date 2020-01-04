Bloomberg: Трамп спланировал убийство генерала Сулеймани с узким кругом советников

Президент США Дональд Трамп приказал планировать атаку на иранского генерала Касема Сулеймани после нападения на военную базу США в Ираке 27 декабря, в результате которого погибли несколько американцев. Об этом сообщили источники Bloomberg.

По их словам, Трамп планировал убийство Сулеймани с узким кругом своих высокопоставленных советников по национальной безопасности, которые в это время находились на рождественских каникулах в разных регионах США. Они общались по защищенным линиям связи.

Трамп не предупредил о своих планах Конгресс из соображений секретности, рассказал один из собеседников Bloomberg. Также о них не знало руководство министерства национальной безопасности (отвечает за противодействие иранской угрозе внутри США) и главы иностранных государств.

Генерал Касем Сулеймани был командующим спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» и отвечал за иранские военные операции за рубежом. Сулеймани был убит 3 января около аэропорта Багдада в результате ракетного удара США.

Дональд Трамп заявил, что иранский генерал участвовал в организации терактов и был ответственен за убийства сотен американских граждан. Власти Ирана назвали убийство своего военачальника «объявлением войны» и пообещали отомстить США.

После убийства Сулеймани Госдепартамент призвал американцев немедленно покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе». Минобороны США заявило о планах перебросить на Ближний Восток не менее трех тысяч военнослужающих, но отметило, что это не связано с атакой на Сулеймани.