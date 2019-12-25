Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования ФБК о том, что телеведущая Наиля Аскер-Заде и жена премьер-министра РФ Светлана Медведева пользуются частными самолетами, которые раньше принадлежали структурам ВТБ.

«Я посмотрю, какие действия предпринять [из-за выхода расследований]. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю еще. Понимаете, это его [Навального] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь… Пускай, это его работа. Я это не буду комментировать больше», — цитирует Костина «Русская служба Би-би-си».

В начале декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, в котором говорилось, что ведущая канала «Россия 1» Наиля Аскер-заде (предполагается, что у нее роман с Андреем Костиным) может пользоваться бизнес-джетом, который раньше принадлежал структурам ВТБ, а теперь записан на офшор.

Через два дня после выхода расследования про Наилю Аскер-Заде ФБК опубликовал расследование про жену премьер-министра РФ Светлану Медведеву. В нем говорилось, что Медведева тоже пользуется частным самолетом, которым раньше владели структуры ВТБ и который позднее был продан офшору.

Наиля Аскер-Заде не прокомментировала расследование про себя по существу. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявил, что, если жена премьера пользуется каким-то транспортом, то делает это за свой счет. «ВТБ Лизинг» заявил, что упомянутые в расследованиях Навального бизнес-джеты были проданы в 2017 году и сейчас никак не связаны с ВТБ.