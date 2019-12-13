Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» из Ингушетии признали «иностранными агентами»

Некоммерческую организацию (НКО) «Общественный фонд социального развития „Генезис“» включили в реестр , сообщает Минюст.

Также в реестр включили фонд «Правовая инициатива». Оба фонда располагаются в Ингушетии. «Генезис», согласно информации на сайте фонда, организует в том числе тренинги для молодежи по предотвращению конфликтов.

Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич сообщила «МБХ медиа», что ингушское отделение организации включили в реестр из-за ненастоящего интервью с его руководителем.

«Вчера мы обсуждали, как быть с этим интервью. Мы будем дальше разбираться с Минюстом. Наш ингушский офис защищает всех лидеров ингушского протеста», — сказала Бабич.

В ноябре Минюст потребовал закрыть Совет тейпов Ингушетии, руководителя которого обвиняют по делу о протестах в Магасе. Малсаг Ужахов находится под арестом с апреля из-за митинга 27 марта — это была несогласованная акция с требованием отставки руководства Ингушетии после того, как власти республики решили передать часть земель Чечне.