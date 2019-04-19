В Ингушетии задержали председателя Совета тейпов

В Назрановском районе Ингушетии задержан председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, сообщает «Медиазона».

По словам сына задержанного, несколько вооруженных людей увезли Ужахова в автомобиле без опознавательных знаков.

В Магасе в конце марта прошли митинги с требованием отставки руководства региона, спровоцированные подписанием соглашения о границе с Чечней. Они завершились столкновениями с силовиками. СК возбудил дела о применении насилия к представителям власти и о призывах к массовым беспорядкам. Лидеры протестов отправлены под арест.

Ужахов проходит свидетелем по уголовному делу о применении насилия к власти. Помимо этого, он был оштрафован по административной статье о нарушении правил проведения митингов.