В Ингушетии задержали председателя Совета тейпов
В Назрановском районе Ингушетии задержан председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, сообщает «Медиазона».
По словам сына задержанного, несколько вооруженных людей увезли Ужахова в автомобиле без опознавательных знаков.
На вопрос сына, куда повезут Ужахова, силовики ответили: «В комитет». Руслан Ужахов уточнил, что сотрудники не сказали, из какого они ведомства, и не показали никаких документов. Адвокат Ужахова Джабраил Куриев в разговоре с «Медиазоной» предположил, что его подзащитного могли отвезти в Следственный комитет в Нальчике.
В Магасе в конце марта прошли митинги с требованием отставки руководства региона, спровоцированные подписанием соглашения о границе с Чечней. Они завершились столкновениями с силовиками. СК возбудил дела о применении насилия к представителям власти и о призывах к массовым беспорядкам. Лидеры протестов отправлены под арест.
Ужахов проходит свидетелем по уголовному делу о применении насилия к власти. Помимо этого, он был оштрафован по административной статье о нарушении правил проведения митингов.