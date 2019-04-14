Лидеры оппозиции Ингушетии арестованы по делу о нападении на полицейских

Члены Ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов и Ахмед Барахоев отправлен под стражу на два месяца в рамках дела о применении силы к сотрудникам правоохранительных органов, сообщают «Медиазона» и «Кавказский узел».

Мальсагов и Барахоев были задержаны 13 апреля сразу же после того, как отбыли 10 суток административного ареста за нарушение правил проведения митинга.

Еще одного лидера протестов в Ингушетии — Бараха Чемурзиева — подозревают в организации применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Чемурзиев также был задержан сразу после того, как закончились 10 суток административного ареста.

Заседание суда, на котором Чемурзиеву избирают меру пресечения, пока не завершено, сообщила «Медиазоне» Фатима Урусова.

Уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено после митинга с требованием отставки руководства Ингушетии, который прошел в Магасе 26 и 27 марта. По версии следствия, в столкновениях с демонстрантами пострадали 10 полицейских и сотрудников Росгвардии. Кроме того, СК расследует дело о призывах в интернете к массовым беспорядкам, которое возбудили перед проведением митинга.

Обыски у лидеров оппозиции Ингушетии прошли 3 апреля. Тогда Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев и Барах Чемурзиев были задержаны и отправлены под административный арест за нарушения правил проведения митинга.