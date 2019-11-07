Минюст потребовал закрыть Совет тейпов Ингушетии. Его руководителя обвиняют по делу о протестах в Магасе

Управление Минюста по Ингушетии подало в Верховный суд республики заявление о ликвидации Совета тейпов ингушского народа. Об этом со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал» сообщает «Медиазона».

По данным правозащитников, поводом для иска стало то, что совет не устранил нарушения, найденные Минюстом в феврале. В мае Минюст из-за этих нарушений приостановил деятельность совета.

Глава организации Малсаг Ужахов с апреля находится под арестом по делу о применении насилия к полицейским на митинге 27 марта в Магасе. Это была несогласованная акция с требованием отставки руководства Ингушетии после того, как власти республики решили передать часть земель Чечне.

Совет тейпов также выступал против закона об отчуждении части ингушских земель в пользу Северной Осетии. В организации говорили, что решение Минюста приостановить деятельность Совета связано с его призывом к ингушским депутатам не принимать этот закон.