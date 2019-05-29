Минюст приостановил деятельность Совета тейпов Ингушетии

Минюст временно приостановил деятельность Совета тейпов ингушского народа. Об этом «МБХ Медиа» заявил исполняющий обязанности главы совета Мурад Даскиев.

По его словам, решение Минюста связано с призывом Совета тейпов к депутатам Народного собрания Ингушетии не принимать закон об отчуждении части ингушских земель в пользу Северной Осетии. Даскиев отметил, что совет продолжит работу, несмотря на запрет.

Телеграм-канал «ФортангаORG» опубликовал копию распоряжения Минюста, из которой следует, что деятельность Совета тейпов Ингушетии приостановлена на три месяца. Причиной стало то, что объединение вовремя не предоставило информацию об устранении нарушений, найденных во время проверки Минюста в феврале.

«ФортангаORG» также выложила копию предупреждения, которое Минюст вынес Совету тейпов за обращение к Народному собранию Ингушетии. Претензии ведомства вызвали, в частности, слова «все депутаты, проголосовавшие за принятие очередного закона об отчуждении ингушских земель, будут прокляты ингушским народом и получат заслуженное возмездие Великого Аллаха».

В обращении Народному собранию Ингушетии члены Совета тейпов заявили, что, по имеющейся у них информации, глава республики Юнус-Бек Евкуров в мае намерен подписать соглашение о границе с Северной Осетией, по которому соседняя республика получит «незаконно отторгнутые ингушские земли».

Из-за этого обращения на Мурада Даскиева составили протокол о распространении недостоверной информации.

В 2018 году Ингушетия и Чечня подписали соглашение о границе, по которому Ингушетия передала соседней республике ряд территорий. Это привело к протестам в Магасе. Конституционный суд РФ не нашел нарушений в договоре между республиками.