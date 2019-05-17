На главу Совета тейпов Ингушетии составили протокол по закону о фейковых новостях

На исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии 16 мая составили протокол о распространении недостоверной информации. Об этом «МБХ медиа» сообщил сам Даскиев.

Административное дело на активиста завели из-за обращения Совета тейпов к депутатам Народного собрания Ингушетии, опубликованном 8 мая. В обращении утверждается, что российские власти требуют от Ингушетии «в короткие сроки» передать земли республики соседним регионам «и таким образом подготовить основание для ликвидации республики Ингушетия, что в конечном итоге должно привести к исчезновению ингушского народа».

По словам Даскиева, полицейские заявили, что эта информация является недостоверной, так как Совет тейпов не предоставил подтверждающие ее документы. «Документов у нас действительно нет, только по информации», — сказал Даскиев.

В 2018 году Ингушетия и Чечня подписали соглашение о границе, по которому Ингушетия передала соседней республике ряд территорий. Это привело к массовым протестам в Магасе. Конституционный суд РФ не нашел нарушений в договоре между республиками.

Весной 2019 года власти Ингушетии решили внести изменения в закон о референдумах, убрав из него вопрос об изменении границ республики. Из-за этого в Магасе в марте прошла акция протеста, на которой произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими. Было возбуждено уголовное дело, по нему арестованы несколько лидеров ингушской оппозиции.