Саратовская организация больных диабетом объявила о ликвидации. Ее признали «иностранным агентом» по жалобе студента-медика

FreeNews-Volga
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Саратовская общественная организация больных сахарным диабетом, которую признали «иностранным агентом», будет ликвидирована. Об этом заявила президент организации Лариса Сайгина, пишет издание «Свободные новости».

Процесс ликвидации начнется 23 ноября и может занять полгода, сказала Сайгина. «Со своей стороны будем стараться провести это максимально быстро», — добавила глава организации.

Большинство членов правления организации больше не хотят заниматься общественной деятельностью, цитирует «Коммерсант» слова Сайгиной.

Ее заявление прозвучало на заседании суда, который рассматривал вопрос о постановке организации на учет в качестве «иностранного агента». Суд пришел к выводу, что она должна встать на учет, несмотря на заявление о ликвидации.

Саратовская организация больных сахарным диабетом была признана «иностранным агентом» в мае 2018 года. Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей саму организацию и на 50 тысяч рублей — ее бывшего руководителя Екатерину Рогаткину.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба студента медицинского университета Никиты Смирнова. Впоследствии он отозвал ее, но прокуратура все равно потребовала признать НКО «иностранным агентом».

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