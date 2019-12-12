В Иркутской области и Еврейской АО сменились губернаторы

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию. Отставку уже принял президент России Владимир Путин.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен замглавы МЧС России Игорь Кобзев. Александр Левинталь, занимавший этот пост, подал в отставку по собственному желанию, сообщает «Интерфакс». Путин принял отставку и назначил врио главы региона Ростислава Гольдштейна.

Ранее источники «Коммерсанта» и РБК сообщали, что Левченко могут отправить в отставку осенью 2019 года. Одной из причин недовольства губернатором было названо то, что он недостаточно хорошо справился с последствиями наводнения в Иркутской области летом 2019 года.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за сильных дождей. Оно затронуло 107 населенных пунктов, где жили 38 тысяч человек. Погибли более 20 человек. Путин трижды посетил Иркутскую область в ходе паводка и в один из визитов раскритиковал местные власти за «неудовлетворительную» ликвидацию последствий стихии.

В августе издание Irk.ru выложило аудиозапись, на которой жителей пострадавшего от наводнения города Тулун назвали «быдлом» и «бичевней». Irk.ru утверждало, что женский голос на записи принадлежал Ирине Алашкевич (она это отрицала). Владимир Путин заявил, что, если чиновница так сказала, то она «непорядочный человек». Вскоре после этого Алашкевич уволилась.

Член КПРФ Левченко был избран главой Иркутской области в 2015 году. Он стал первым представителем парламентской оппозиции, который обошел конкурента из «Единой России» на прямых выборах губернаторов после из возвращения. Полномочия Левченко истекали в 2020 году.