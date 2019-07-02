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Наводнение в Иркутской области. Снимок из космоса
11:49, 2 июля 2019
Источник: Meduza
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки Иркутской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка. Эта фотография была сделана 29 июня 2019 года. С 25 июня, когда в Иркутской области из-за сильных дождей стали выходить из берегов реки, подтоплены более 6,6 тысяч домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. По состоянию на 2 июля, известно
о 18 погибших
из-за наводнения. Более 200 человек
госпитализированы
, основной диагноз — переохлаждение.
«Роскосмос»
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