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Наводнение в Иркутской области. Снимок из космоса

Источник: Meduza
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки Иркутской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка. Эта фотография была сделана 29 июня 2019 года. С 25 июня, когда в Иркутской области из-за сильных дождей стали выходить из берегов реки, подтоплены более 6,6 тысяч домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. По состоянию на 2 июля, известно <a href="https://tass.ru/proisshestviya/6621338" target="_blank">о 18 погибших</a> из-за наводнения. Более 200 человек <a href="https://tass.ru/proisshestviya/6620815" target="_blank">госпитализированы</a>, основной диагноз — переохлаждение.
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки Иркутской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка. Эта фотография была сделана 29 июня 2019 года. С 25 июня, когда в Иркутской области из-за сильных дождей стали выходить из берегов реки, подтоплены более 6,6 тысяч домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. По состоянию на 2 июля, известно о 18 погибших из-за наводнения. Более 200 человек госпитализированы, основной диагноз — переохлаждение.
«Роскосмос»