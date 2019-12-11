Послы пяти стран бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии. Из-за присуждения награды по литературе австрийцу Петеру Хандке

Послы Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Турции бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии, которая прошла в Стокгольме 10 декабря. Об этом пишет «Би-би-си». Ранее о бойкоте церемонии также сообщило посольство Хорватии.

Причиной бойкота стало присуждение Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке, который поддерживал Сербию и ее бывшего президента Слободана Милошевича, обвиненного в геноциде и преступлениях против человечности во время Югославских войн.

Присуждение Нобелевской премии Хандке стало одной из причин, по которым Нобелевский комитет по литературе в начале декабря покинула , писательница Гун-Бритт Сундстрем. Она заявила, что не согласна с решением наградить Хандке, так как оно означает, что литература «стоит выше политики».

В 2018 года вручение Нобелевской премии по литературе отложили после того, как стало известно, что муж одного из членов Шведской академии заранее раскрывал посторонним имена лауреатов.

В 2019 году были названы лауреаты Нобелевской премии по литературе сразу за два года. Ими стали Петер Хандке и польская писательница Ольга Токарчук.