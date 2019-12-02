Нобелевский комитет по литературе решили покинуть два . Речь идет о писателях Кристоффере Леандере и Гун-Бритт Сундстрем. Их уход подтвердила Шведская академия, которая присуждает Нобелевскую премию по литературе.

Леандер объяснил свой уход тем, что у него «нет ни терпения, ни времени ждать результата изменений, которые были начаты». «У академии и у меня разные взгляды на время, один год слишком долго в моей жизни и слишком коротко в жизни академии», — цитирует его издание Svenska Dagbladet.

Сундстрем объяснила свой уход изданию Dagens Nyheter несколькими причинами. Одна из них — присуждение Нобелевской премии австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке. По словам Сундстрем, внутри Шведской академии и вне ее это решение посчитали «взглядом на литературу как на нечто, стоящее выше политики». «Это не моя идеология», — подчеркнула писательница.

В 2018 году стало известно, что муж одного из членов Шведской академии заранее раскрывал посторонним имена лауреатов премии по литературе. Из-за этого состав Нобелевского комитета по литературе изменился, а вручение премии отложили на год.

В 2019 году были названы лауреаты Нобелевской премии по литературе сразу за два года. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандке. Решение наградить Хандке критиковали из-за политических взглядов писателя — в частности, из-за того, что он поддерживал позицию Сербии и ее бывшего президента Слободана Милошевича в Югославских войнах.