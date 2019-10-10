Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе сразу за два года. Награду присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандке из Австрии.

Ольга Токарчук в 2018 году получила международную Букеровскую премию за роман «Бегуны» (рецензия на «Медузе»).

Известность Петеру Хандке принесли пьеса «Оскорбление публики» (1966) и роман «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1970), который был экранизирован Вимом Вендерсом в 1972 году. Хандке — один из авторов сценария фильма «Небо над Берлином», снятого Вендерсом в 1987 году.

Объявление имени лауреата премии за 2018 год было отложено на год после того, как стало известно, что муж одного из членов Шведской академии, присуждающей награду, заранее раскрывал посторонним имена победителей.