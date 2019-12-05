Полиция задержала бывших фигурантов «московского дела» Сергея Абаничева и Даниила Конона

Бывший фигурант Сергей Абаничев задержан 5 декабря в Тверском суде Москвы, сообщает «Интерфакс». Он присутствовал на заседании по делу Никиты Чирцова, проходящему по «московскому делу». Причина задержания неизвестна.

Ранее утром в четверг полиция задержала другого бывшего фигуранта дела Даниила Конона. Его доставили в ОВД по Тверскому району, где на него составили административный протокол о нарушении правил проведения митинга за участие в протестной акции 27 июля. Дело будет рассмотрено в Тверском суде 6 декабря. Конону грозит до 15 суток ареста.

Абаничев и Конон обвинялись по статье о массовых беспорядках за участие в акции оппозиции в Москве. В дальнейшем дело в отношении них было закрыто за отсутствием состава преступления. На них завели административные дела. В конце ноября Абаничев подал иск о реабилитации, потребовав от Минфина РФ компенсацию в размере полумиллиона рублей.