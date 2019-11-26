Бывший фигурант «московского дела» Сергей Абаничев подал иск о реабилитации. Он требует от Минфина полмиллиона рублей

Бывший фигурант Сергей Абаничев обратился в Тверской суд Москвы с иском о реабилитации. Копию заявления опубликовал в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ответчиком по иску значится министерство финансов РФ. Абаничев требует компенсировать ему моральный вред в размере 500 тысяч рублей.

Накануне другой экс-фигурант «московского дела» Алексей Миняйло также пожаловался в суд на незаконное уголовное преследование. Он потребовал от Минфина полтора миллиона рублей.

Сергея Абаничева задержали после оппозиционной акции в Москве в начале августа 2019 года. Ему предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках в том, что он бросил бумажный стакан в полицейского. Абаничев провел месяц в СИЗО, после чего дело в отношении него закрыли за отсутствием состава преступления.