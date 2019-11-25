Фигурант «московского дела» Алексей Миняйло потребовал от Минфина полтора миллиона рублей

Фигурант Алексей Миняйло через суд потребовал полтора миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Иск Миняйло подал к Минфину, это первое заявление от бывших фигурантов «московского дела», уточнил Чиков.

Миняйло задержали 1 августа, его обвинили в участии в массовых беспорядках на в Москве 27 июля. Он утверждал, что не был на протестной акции. В сентябре суд освободил Миняйло в зале суда за отсутствием состава преступления. СК позднее сообщил, что прекратил уголовное дело в отношении Миняйло.