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«Московское дело»: на что СК заменяет обвинение в массовых беспорядках

Источник: Meduza
3 сентября в день первых приговоров по «московскому делу» Следственный комитет объявил, что снимает обвинение в массовых беспорядках с некоторых фигурантов. По <a href="https://t.me/apologia/1499" target="_blank">Сергею Абаничеву, Даниилу Конону</a> и <a href="https://t.me/vlagr/1623?single" target="_blank">Валерию Костенку</a> СК одновременно передал в МВД материалы для составления протоколов об административных нарушениях. Еще двое фигурантов Владислав Барабанов и Дмитрий Васильев, как рассказали «Медузе» их адвокаты, уже получили административные наказания за акцию 27 июля. Егора Жукова вместо массовых беспорядков <a href="https://meduza.io/news/2019/09/03/egora-zhukova-obvinili-v-prizyvah-k-ekstremizmu" target="_blank">обвинили</a> в призывах к экстремизму — из-за его роликов в ютьюбе.
3 сентября в день первых приговоров по «московскому делу» Следственный комитет объявил, что снимает обвинение в массовых беспорядках с некоторых фигурантов. По Сергею Абаничеву, Даниилу Конону и Валерию Костенку СК одновременно передал в МВД материалы для составления протоколов об административных нарушениях. Еще двое фигурантов Владислав Барабанов и Дмитрий Васильев, как рассказали «Медузе» их адвокаты, уже получили административные наказания за акцию 27 июля. Егора Жукова вместо массовых беспорядков обвинили в призывах к экстремизму — из-за его роликов в ютьюбе.

Фотов анонсе: Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix / LETA