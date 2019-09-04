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«Московское дело»: на что СК заменяет обвинение в массовых беспорядках
11:34, 4 сентября 2019
Источник: Meduza
3 сентября в день первых приговоров по «московскому делу» Следственный комитет объявил, что снимает обвинение в массовых беспорядках с некоторых фигурантов. По
Сергею Абаничеву, Даниилу Конону
и
Валерию Костенку
СК одновременно передал в МВД материалы для составления протоколов об административных нарушениях. Еще двое фигурантов Владислав Барабанов и Дмитрий Васильев, как рассказали «Медузе» их адвокаты, уже получили административные наказания за акцию 27 июля. Егора Жукова вместо массовых беспорядков
обвинили
в призывах к экстремизму — из-за его роликов в ютьюбе.
Фотов анонсе: Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix / LETA
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