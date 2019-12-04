Ирак объявил о поимке заместителя Абу-Бакра аль-Багдади в «Исламском государстве»

В Ираке задержали одного из руководителей террористической группировки «Исламское государство», известного как Абу Халдун. Об этом сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на иракские силы безопасности.

Абу Халдун, по данным властей Ирака, был заместителем лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади и так называемым «военным эмиром» провинции Салах-эд-Дин на севере страны.

Участника ИГ задержали в провинции Киркук. При нем были поддельные документы на имя Шаалан Обейд.

Абу-Бакр аль-Багдади возглавлял «Исламское государство» с момента основания террористической организации. После его смерти лидером группировки стал Абу Ибрагим аль-Хашеми.