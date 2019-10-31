«Исламское государство» подтвердило гибель аль-Багдади. Новым главой группировки стал Абу Ибрагим аль-Хашеми
Источник: BBC News
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Террористическая группировка «Исламское государство» подтвердила смерть своего лидера Абу-Бакра аль-Багдади.
Новым главой группировки станет Абу Ибрагим аль-Хашеми.
Имя аль-Хашеми неизвестно [специализирующимся на борьбе с ИГ] силовым структурам и, вероятно, является псевдонимом.
Аль-Багдади был лидером «Исламского государства» с момента основания группировки.