РБК: операторы связи попросили не раскрывать данные абонентов при установке оборудования для изоляции Рунета

Операторы связи предложили запретить использовать данные своих абонентов компаниям, устанавливающим оборудование по о полной изоляции России от интернета.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, эту тему подняли на закрытом семинаре-совещании в Совете Федерации, где обсуждали подзаконные акты, необходимые для реализации закона.

Один из источников рассказал, что сейчас сохранность данных, обрабатываемых в рамках закона, законодательно не защищена, поэтому компании, получившие доступ к данным, могут использовать их в коммерческих целях.

Минкомсвязи, Роскомнадзор и соавтор закона сенатор Людмила Бокова отказались от комментариев. Представители , которые тестируют оборудование для изоляции Рунета, не стали комментировать, пытался ли кто-то получить доступ к данным абонентов в ходе тестов.

Закон о полной изоляции России от интернета вступил в силу 1 ноября. Как сообщал «Коммерсант», на установку оборудования для исполнения закона понадобится год. В сентябре на Урале начались испытания по фильтрации трафика, они должны завершиться до конца 2019 года.