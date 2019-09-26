РБК: испытания оборудования для фильтрации трафика Telegram идут по всему Уралу

Роскомнадзор начал тестирование оборудования для трафика, которое в том числе должно позволить блокировать Telegram, во всем Уральском федеральном округе. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в пилотном проекте.

Перед компанией «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА) поставили задачу покрыть такими устройствами весь Урал к концу 2019 года, утверждают собеседники издания. Возглавил компанию бывший глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов.

Системы уже установлены у операторов в Екатеринбурге, их монтируют в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах. Речь идет прежде всего об операторах домашнего интернета, а фильтрацию испытывают некруглосуточно. Более того, у всех операторов предусмотрен механизм отключения фильтрации на случай если устройство будет работать некорректно.

Испытание системы фильтрации трафика — часть реализации закона об изоляции Рунета в случае угроз, который вступит в силу 1 ноября.