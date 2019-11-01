«Коммерсант»: на установку оборудования для полной изоляции России от интернета нужен еще год

Вступивший в силу 1 ноября об изоляции России от интернета в случае угрозы пока будет действовать «по факту не на всей территории», приводит «Коммерсант» слова неназванного источника, близкого к администрации президента.

Один из участников тестирования технических средств противодействия угрозам на условиях анонимности сказал газете, что на полную установку оборудования по всей стране понадобится около года.

Помимо этого пока не приняты все необходимые подзаконные акты. По оценке гендиректора Diphost Филипп Кулин, который занимается мониторингом блокировок, опубликованы только семь документов из 26.

О начале монтажа оборудования, которое позволило бы изолировать российский интернет-трафик, Роскомнадзор отчитался в конце сентября. Испытания по фильтрации трафика проводились на Урале.