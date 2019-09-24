Роскомнадзор объявил о начале монтажа оборудования для изоляции Рунета в случае угрозы
Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование, которое в случае появления угроз позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира. Об этом объявил глава ведомства Александр Жаров.
По словам Жарова, в конце сентября начнется тестирование этого оборудования, которое завершится к ноябрю.
«Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», — сказал Жаров.
Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Согласно документу, российские власти (Роскомнадзор) будут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров.
Хотя закон должен вступить в силу в ноябре 2019 года, Роскомнадзор начал заранее готовить правила его применения. А Минкомсвязи определило перечень угроз, при которых возможна изоляция Рунета. Часть требований подзаконных актов эксперты уже назвали невыполнимыми.