Эксперты нашли невыполнимые требования в документах к закону об изоляции Рунета

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) нашел в одном из приказов Минкомсвязи к закону об изоляции Рунета невыполнимые требования. Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв РСПП на сайте .

Предлагаемые Минкомсвязи меры защиты от предполагают, что операторы должны создавать -соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете, что, по мнению РСПП, малореально. Из данных regulation.gov.ru. следует, что Минкомсвязи не учло замечание РСПП, отмечает РБК.

Критике экспертов также подвергся документ Роскомнадзора, согласно которому российская национальная доменная зона будет состоять из сайтов в зонах .RU, .РФ и .SU. Домен .SU ранее был делегирован СССР и не имеет четкого юридического статуса, заявил РБК бывший директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Колесников.

Кроме того, Роскомнадзор в своих документах обязывает операторов и абонентов пользоваться сайтами, расположенными в зонах .RU, .РФ и .SU. Оператор «Вымпелком» в своем отзыве заявил, что это равносильно запрету на доступ к сайтам, расположенным за пределами РФ.

Закон об изоляции Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года (национальная система доменных имен будет создана к 2021 году). Ранее операторы уже критиковали подзаконные акты к нему.