Минкомсвязи перечислило виды угроз, при которых возможна изоляция Рунета

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства, в котором описано, как и при каких условиях российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления — с возможным отключением от всемирной Сети.

В документе перечислены три вида угроз Рунету, которые могут к этому привести:

Угрозы целостности — когда невозможно установить соединение между пользователями; Угрозы устойчивости — когда отказывает часть оборудования либо происходят природные или техногенные катастрофы; Угрозы безопасности — когда кто-то пытается взломать оборудование провайдеров или оказывает «дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие» на сети связи.

Роскомнадзор будет брать управление Рунетом на себя, если вероятность угрозы оценивается как высокая или ее уровень опасности определен как высокий. «В случае неотложного реагирования» это будет сделано без уведомления провайдеров — ведомство будет использовать установленные у них «технические средства противодействия угрозам».

1 мая президент Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета в случае появления угроз. Документ вступит в силу 1 ноября 2019 года, а необходимая для его выполнения национальная система доменных имен должна заработать в 2021 году.

Минкомсвязи уже подготовило проект постановления правительства о правилах проведения учений «по повышению информационной безопасности, целостности и устойчивости» Рунета.

И что теперь делать? Как скачать интернет: инструкция по выживанию в автономном Рунете