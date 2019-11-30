Следствие в отношении нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева заняло один день

Следственный комитет за один день завершил расследование в отношении нового фигуранта Сергея Суровцева. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил адвокат Василий Кушнир.

«Уголовное дело в отношении моего подзащитного выделено в отдельное производство. <…> Нас ознакомили с окончанием следственных действий. В понедельник будет ознакомление с материалами дела. Таким образом, они даже не дают нам времени обжаловать арест», — рассказал Кушнир 29 ноября.

В разговоре с «МБХ медиа» адвокат отметил, что «никакой экспертизы, которая отвечала бы на какие-то вопросы, не было», следователи только определили по видео личность обвиняемого.

Суровцева задержали 28 ноября. Его обвиняют в том, что он ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения. Он не признал вину. 29 ноября Суровцев был арестован.

В сентябре еще один фигурант «московского дела» Константин Котов получил четыре года по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Следствие в отношении Котова завершили за три дня.