Задержан новый фигурант «московского дела». Его подозревают в нападении на росгвардейца с секцией забора
Источник: Следственный комитет России
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В Москве задержан новый фигурант «московского дела», 30-летний Сергей Суровцев. Как сообщает Следственный комитет, его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти во время протестной акции 27 июля.
27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих.