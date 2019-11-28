Задержан новый фигурант «московского дела». Его подозревают в нападении на росгвардейца с секцией забора

27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих.

Следственный комитет России