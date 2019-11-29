Басманный суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца нового фигуранта Сергея Суровцева.

Как сообщает «Медиазона», подозреваемый пробудет под стражей до 27 января 2020 года.

30-летнего Суровцева задержали 28 ноября. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти на протестной акции 27 июля на Тверском бульваре в Москве.

По версии следствия, подозреваемый, «подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок». Своей вины Суровцев не признает.

По данным СМИ, Суровцев работал программистом в различных IT-компаниях, он также участвовал в работе над российской спутниковой системой ГЛОНАСС.