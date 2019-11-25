Минюст потребовал приостановить деятельность партии «Гражданская инициатива»

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива». Это следует из определения Верховного суда, которое выложил в фейсбуке член политического совета «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев.

Из-за чего Минюст потребовал приостановить деятельность партии, в определении не сказано. Нечаев в комментариях предположил, что это «что-нибудь формальное».

Согласно картотеке Верховного суда, иск Минюста был подан 18 ноября. Суд принял его к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено на 14 января 2020 года.

Партия «Гражданская инициатива» была зарегистрирована в 2013 году, ее лидер Дмитрий Гудков. Летом 2018 года члены партии переименовали ее в «Партию перемен», но Минюст неоднократно отказывал в регистрации нового названия.

В политический совет «Гражданской инициативы» входит Ксения Собчак. В 2018 году она баллотировалась в президенты от этой партии. Собчак набрала на выборах 1,68% голосов.

Летом 2019 года Дмитрия Гудкова отказались допустить к выборам в Мосгордуму. Из-за акций за честные выборы политику дважды назначали арест. Член московского отделения «Гражданской инициативы» Эльвира Вихарева выступила заявительницей ряда акций за честные выборы в Мосгордуму.