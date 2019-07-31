В мэрию Москвы подали заявку на проведение протестной акции 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.

Русакова предложила властям согласовать акцию либо на Волхонке, либо на площади Свободной России, либо на проспекте Сахарова с предварительным шествием по Бульварному кольцу.

Заявленная численность акции — 10 тысяч человек.

В Москве в июле уже прошли две акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Первая из них состоялась 20 июля на проспекте Сахарова, она была согласована с властями; на нее пришли 22 тысячи человек. 27 июля на несогласованной акции у мэрии Москвы были задержаны более 1300 человек; СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Либертарианская партия пыталась договориться с мэрией о согласовании акции 3 августа, но переговоры ни к чему не привели. Незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь после этого призвала сторонников выйти на прогулку на Бульварное кольцо.