Незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову назначили 10 суток ареста. Он еще не отсидел предыдущие 30

Коптевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Об этом сообщается в телеграм-канале Гудкова.

Пресс-секретарь политика Алексей Обухов сообщил «Медиазоне», что Гудкова признали виновным в организации несогласованного мероприятия. Поводом стал его пост в соцсетях, в котором судья усмотрела призыв выходить на несогласованную .

Гудков не участвовал в акции 27 июля — перед ней политика задержали. Ему назначили 30 суток ареста за организацию несогласованной . Сейчас Гудков отбывает 26-е сутки. В телеграм-канале политика сообщается, что сроки арестов частично совместят, из-за чего он пробудет под стражей еще шесть суток.

Член Общественной палаты России Илья Ремесло 19 августа подал к Дмитрию Гудкову иск о защите чести и достоинства. Причиной иска стало то, что Гудков обвинил Ремесло в клевете из-за его слов о «мертвых душах» в подписных листах политика. Ремесло требует с Гудкова 500 тысяч рублей. Политик пообещал, что подаст встречный иск.