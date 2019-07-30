Дмитрий Гудков получил 30 суток ареста за акцию 14 июля

Тверской суд Москвы назначил Дмитрию Гудкову 30 суток административного ареста за организацию несогласованной .

Гудков признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

На заседании суда Гудков заявил, что на него оказывается политическое давление, как на кандидата в депутаты Мосгордумы. Защита намерена обжаловать административный арест.

Бывший депутат Госдумы, председатель незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков был задержан полицией днем 28 июля в Москве.

За несколько дней до этого у Гудкова и других оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли обыски по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов.

27 июля перед акцией в Москве, участники которой требовали допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, Гудков был задержан. Тогда Коптевский суд назначил рассмотрение его административного дела на 31 июля, после чего Гудкова отпустили на свободу.