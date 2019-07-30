Дмитрий Гудков получил 30 суток ареста за акцию 14 июля
Тверской суд Москвы назначил Дмитрию Гудкову 30 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 14 июля.
Гудков признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
На заседании суда Гудков заявил, что на него оказывается политическое давление, как на кандидата в депутаты Мосгордумы. Защита намерена обжаловать административный арест.
Бывший депутат Госдумы, председатель незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков был задержан полицией днем 28 июля в Москве.
За несколько дней до этого у Гудкова и других оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли обыски по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов.
27 июля перед акцией в Москве, участники которой требовали допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, Гудков был задержан. Тогда Коптевский суд назначил рассмотрение его административного дела на 31 июля, после чего Гудкова отпустили на свободу.