Задержаны Дмитрий Гудков и Юлия Галямина

Полиция задержала бывшего депутат Госдумы, независимого кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Он рассказал, что его машину остановили в пяти километрах от МКАДа, когда он ехал с женой с дачи.

Накануне полиция провела обыск в штабе Гудкова.

Также задержана кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина. У нее тоже прошли обыски.

27 июля независимые кандидаты в Мосгордуму, которые добиваются регистрации на выборах, собираются провести митинг около мэрии Москвы. Он не согласован городскими властями.

Ранее были задержаны муниципальный депутат Илья Яшин и директор ФБК Иван Жданов.